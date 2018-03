Nuovi sequestri nel palazzo di Zonin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VICENZA Ufficiali giudiziari e avvocati hanno fatto scattare ieri la seconda fase dei sequestri a carico di Gianni Zonin, nell'ambito del procedimento che vede l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza imputato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Il giudice dell'udienza preliminare Roberto Venditti ha dato il via libera a sequestri conservativi per un totale di circa 250 milioni di euro a carico di tutti gli imputati, di cui 10 milioni al solo Zonin. Sono ora gli avvocati Renato Bertelle e Michele Vettore, che tutelano circa 300...