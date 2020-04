IL CASO

MILANO Nuovi indagati nell'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio e nuovi blitz degli investigatori collegati ai fascicoli in mano ai pm di Milano, ma anche a quelli di altre residenze lombarde, in particolare disposti dalla Procura di Lodi, come le perquisizioni nella Rsa di Mombretto di Mediglia, nel Milanese, la prima struttura di cui si iniziò a parlare, già più di un mese fa, per le morti continue di anziani.

Accelerano, dunque, le indagini aperte su presunte carenze ed errori nella gestione delle residenze assistenziali, dove il Coronavirus si è diffuso creando dei focolai, infettando gli operatori e causando centinaia di decessi, spesso, però, senza la positività accertata dai tamponi. Solo a Milano, stando ai dati dell'Ats (ex Asl), sono morte quasi 1700 persone nelle Rsa, tra contagiati e sospetti Covid.

Intanto, gli investigatori della Gdf e i pm del pool milanese, guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, in più di 20 fascicoli aperti, oltre a raccogliere denunce e a sentire testimoni, tra personale e familiari, lavorano per ricostruire la catena delle disposizioni e comunicazioni tra Regione Lombardia, Ats e case di riposo. Per andare così ad accertare chi abbia preso le decisioni, come siano state interpretate ed applicate. I punti centrali riguardano le direttive sull'uso delle mascherine e sui tamponi, sulla possibilità di ingresso dei parenti (il blocco alle visite arrivò il 9 marzo con decreto legge), sul trasferimento dei pazienti dagli ospedali nelle Rsa, sugli spostamenti dei malati tra i reparti e sull'uscita verso gli ospedali.

L'inchiesta sul Trivulzio, dove sono morti oltre 200 anziani da marzo si è allargata a nuovi nomi, tra vertici e responsabili (senza informazioni di garanzia al momento), oltre al dg Giuseppe Calicchio.

«La situazione è fuori controllo», ha detto Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio, riportando le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

