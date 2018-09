Nuovi guai per Corona, maxi rissa al ristorante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Che sia un personaggio intemperante è noto, ma ciò che è accaduto venerdì sera in un ristorante di Milano potrebbe avere conseguenze serie per Fabrizio Corona. È stato protagonista di una risa furibonda in un locale in zona Garibaldi e chi ha assistito alla scena racconta di momenti di paura: «È stato terribile. Le persone che cenavano ai tavoli erano atterrite, scappavano dal ristorante gridando. È dovuta intervenire la polizia». A scatenare l'ira di Corona, stando a quanto riferiscono i testimoni, sarebbero state le offese rivolte...