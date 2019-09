Nuovi frammenti di ossa umane trovati sulla spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROSOLINA (RO) Un nuovo frammento osseo trovato sulle spiagge del Delta del Po, sempre a Rosolina, ma questa volta non sulla spiaggia libera dell'Isola di Albarella, bensì sulla spiaggia di Caleri, vicinissima in linea d'aria all'altra, separata solo dalla bocca dell'omonima laguna. Un ritrovamento, quindi, sempre avvenuto in modo fortuito, venerdì, da parte di alcuni bagnanti, che presenta profili di compatibilità con gli altri. In questo caso sembrerebbe trattarsi di un frammento di un femore, mentre in precedenza sono stati rinvenuti...