UDINE Nuovi disordini ieri all'alba all'ex caserma Cavarzerani di Udine, preceduti nella notte da altre proteste anche nella struttura triage di Castellerio di Pagnacco, entrambi luoghi adibiti all'accoglienza dei migranti che arrivano in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica. Una vera e propria emergenza, con numeri in crescita per quanto concerne l'arrivo di irregolari, circa un migliaio dall'inizio di luglio. Tra loro in aumento anche i minori. Intanto il sindaco Pietro Fontanini ha confermato che la caserma resterà zona rossa sino al 14 agosto. Nel frattempo anche ieri altri migranti sono stati ritrovati in Friuli. Otto in tutto, adulti e provenienti dal Bangladesh. Sono stati rintracciati nella zona di Campoformido, poco distante da Udine. Dopo le pratiche di identificazione, gli stranieri sono stati accompagnati nel seminario arcivescovile di Pagnacco per trascorrere la quarantena. Nella struttura della Diocesi sono state approntate delle altre tende per ospitare i nuovi arrivi. Ma è proprio nel centro della curia che un gruppo si è rifiutato di trascorrere la notte all'interno delle tensostrutture. Ieri invece i vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente alla Cavarzerani per spegnere un incendio.

