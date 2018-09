Nuove pedane sui pullman, i disabili a terra. I sindacati: «Vogliamo più ferie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Vogliono lasciare a terra i disabili in carrozzina, tirando in ballo perfino il Codice della strada che non consentirebbe agli autisti (ma è tutto da vedere) di abbandonare il posto di guida. É bufera sul sindacato interno dei dipendenti di Actv, l'azienda di trasporto veneziana, che in un comunicato ufficiale ha invitato i conducenti dei bus a non lasciare il volante quando un disabile chiede di salire in pullman, evitando così di aprire le pedane manuali installate sui mezzi appena acquistati. Ed ora l'azienda minaccia...