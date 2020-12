LE INDAGINI

VENEZIA Sono già in Procura a Treviso i primi riscontri delle indagini sulle intimidazioni e sulle offese al governatore Luca Zaia. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe degli elementi relativi a due uomini coinvolti nell'ormai famoso video diffuso tramite i social, quello che spiega con dovizia di particolari dove si trova la casa del leghista e invita gli elettori scontenti a raggiungere San Vendemiano per affrontarlo. Ma questo è solo un pezzo della variegata galassia negazionista, no vax e venetista che da settimane sta attaccando il presidente della Regione, la sua famiglia e anche la sua scorta: ieri su alcuni muri del Bellunese sono apparse nuove minacce di morte contro di lui e pure nei confronti dei carabinieri, fatti che andranno ad ingrossare il corposo fascicolo raccolto dalla Digos, già affollato di indicazioni sui cani sciolti che agirebbero sui diversi fronti, ben al di là delle legittime iniziate di critica civica e politica.

LE SCRITTE

Tracciate con la vernice nera, le ultime scritte sono state trovate su tre punti di Cesiomaggiore: il muro di villa Corrà, la serranda dell'edicola e l'imbocco del viale che conduce all'asilo parrocchiale. Frasi farneticanti e spagnoleggianti: «Zaia muerto. Primula nera», «Zaia morto. Primula nera», «Zaia sei morto con i tuoi carabineros». Riferimenti che sembrano alludere all'estrema destra, ma che risultano «di difficile comprensione» secondo i vertici della compagna dei carabinieri di Feltre, i quali comunque non escludono che il gesto possa essere legato alle restrizioni anti-Covid e magari alle sanzioni, dopo alcuni controlli nella zona per consumazioni nei bar oltre il limite delle 18, fissato però dal decreto del premier Giuseppe Conte.

LA COSCIENZA

Se fosse dimostrato il nesso fra le multe e le scritte, verrebbe confermato l'alto livello di sgangheratezza che caratterizza le azioni minatorie di questo periodo, basate su una confusa commistione di temi, dati e circostanze. «Rispetto ai provvedimenti restrittivi osserva lo stesso Zaia ci sono state delle proteste non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. Dopodiché, credo che ci sia anche poca informazione da parte di chi protesta su cosa prevedono realmente le misure». Quelle di tutela, nei confronti del governatore, sono state rafforzate. «Faccio il mio dovere: quando sono a posto con la mia coscienza, per me è sufficiente», chiude il presidente della Regione.

LA SOLIDARIETÀ

Intanto continuano le attestazioni di solidarietà. Dice il ministro pentastellato Federico D'Incà: «Si tratta di gesti vili e gravi che nulla hanno a che fare con la libertà di opinione e con il confronto». Concorda la consigliera regionale grillina Erika Baldin: « Mai come oggi è necessario tenere alta la guardia e il rispetto per le nostre istituzioni». Aggiungono i colleghi forzisti Elisa Venturini e Alberto Bozza: «Il confronto politico non può e non deve mai trascendere nelle minacce». Il senatore centrista Antonio De Poli si dice certo che Zaia andrà avanti «con la determinazione e il senso di responsabilità che lo hanno caratterizzato in questi mesi». Dal mondo delle imprese, Enrico Carraro (Confindustria Veneto) rimarca che «la politica ha bisogno di calma e di lucidità» e Mario Pozza (Unioncamere) avverte: «L'emergenza sanitaria ed economica è difficile, ma questi episodi rischiano di avvelenare il clima in un momento delicato e non hanno nulla ha che vedere con lo spirito di collaborazione e di squadra presente fra le istituzioni in Veneto».

