Nuove indagini dei pm sul caso Ruby ter legale suicida dopo le accuse a Berlusconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIALLOMILANO È stata ascoltata ieri per due ore, come persona informata sui fatti. «Chi più della compagna dell'avvocato Egidio Verzini può raccontarci come sono andate davvero le cose?», dicono gli inquirenti. Lo scorso 5 dicembre Verzini, trevigiano inscritto al Foro di Verona, che è stato l'avvocato di Karima el Marough, si è tolto la vita ricorrendo al suicidio assistito nella stessa clinica Svizzera di Dj Fabo. Il giorno prima, in un comunicato, ha rivelato i dettagli «dell'operazione Ruby», il presunto versamento di 5 milioni...