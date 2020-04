LE MISURE

VENEZIA Dalla scorsa mezzanotte e fino a tutto il giorno di Pasquetta in Veneto sono in vigore nuove regole per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Riguardano i mercati: d'ora in avanti ai banchi di alimentari si potrà accedere solo se saranno garantite le distanze di sicurezza e dovranno esserci le guardie a vigilare che ci sia un varco di entrata e un varco di uscita. Poi i garden, cioè i vivai di piante, fiori, ortaggi anche da semina: adesso sarà possibile la sola consegna a domicilio. E infine i dispositivi di protezione individuale: tutti, sia chi vende sia chi compra, dovrà indossare i guanti e proteggersi il volto, naso e bocca, con la mascherina o, alla peggio, con un foulard o una sciarpa. Da ultimo, le multe: tutti i soldi delle sanzioni finiranno in uno specifico conto corrente regionale e poi usati per far fronte all'emergenza sanitaria.

200 PASSI DI CORSA

La nuova ordinanza è stata firmata ieri dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia e tra l'altro proroga le disposizioni precedenti. Significa che - oltre al fatto che gli spostamenti saranno possibili solo per andare al lavoro, per andare a fare la spesa o in farmacia e per motivi indifferibili e urgenti - i supermercati e tutti i negozi di generi alimentari resteranno chiusi sia domani, domenica 5 aprile, che la domenica di Pasqua 12 aprile. Zaia ha anche riconfermato il limite dei 200 metri per le uscite di casa con o senza cane, dettagliando però meglio il divieto anche per evitare multe da parte delle inflessibili forze dell'ordine: correre attorno a casa si può, purché da soli e sempre nel raggio dei 200 metri o 263 passi. Testuale: Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.

MERCATI

La novità dell'ordinanza riguarda i mercati, oggetto nei giorni scorsi di vivaci polemiche perché affollati di gente, in barba ai divieti. «Ogni Comune deve avere un piano di gestione per i mercati, altrimenti restano chiusi». E cosa deve prevedere questo piano? Parecchie cose, ha spiegato il governatore: «Devono essere perimetrati: un ingresso e una uscita, anche solo del nastro bianco e rosso, ma la delimitazione deve esserci. Deve esserci una sorveglianza, pubblica o privata, che verifichi il distanziamento sociale, cioè almeno il metro uno dall'altro, e che non ci sia assembramento. E tutti, venditori e compratori, devono avere mascherine e guanti». Va detto che alcuni sindaci, è il caso di Verona, avevano già chiuso i mercati. I Comuni che vorranno continuare a tenerli aperti ora dovranno darsi da fare.

GUANTI

È la prima volta che un'ordinanza obbliga la gente a usare guanti e mascherine. «Se le mascherine non ci sono, vanno bene anche sciarpe o foulard, l'importante è coprire naso e bocca», ha detto Zaia. E i guanti, ormai introvabili? «Non posso far tagliare le mani a chi non li trova, ma allora i supermercati devono fornirli all'ingresso oppure mettere a disposizione gel disinfettanti». L'ordinanza, però, è perentoria: Obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti.

GIARDINI

È la contraddizione della tabella nazionale, ha sottolineato Zaia: i vivai possono restare aperti ma andare a comprare una primula non può essere considerato un motivo urgente e indifferibile. Così il governatore ha preso una decisione: non puoi stare senza piante? te le fai portare a casa, consegna a domicilio come la pizza. Dopodiché è consentita l'attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private solo se ci sono rischi per l'incolumità personale. Ossia: un albero rischia di cadere? Lo si fa tagliare. Ma se la siepe di casa è solo un po' incolta, ce ne faremo una ragione.

Preoccupati della decisione di Zaia di vietare l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili si sono detti Confagricoltura e Cia di Treviso: «Per molti le perdite di fatturato di questi mesi significheranno una cosa sola: la chiusura definitiva delle proprie attività. Il governatore Zaia rivaluti la propria decisione».

In serata, con una nota, Zaia ha puntualizzato: «Il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell'ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell'ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati».

QUADERNI E MULTE

Erano gli oggetti dei desideri: interi scaffali ricolmi di quaderni, penne, matite, colori da guardare, non toccare, non comprare perché esclusi dalla tabella nazionale. Adesso Zaia ha deciso che il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari.

Quanto alle multe, si applicano quelle fissate dall'articolo 4 del decreto legge 19/2000 e cioè sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro a un massimo di 3000 euro. E dove vanno questi soldi? Su un conto corrente della Regione Veneto. «Ma i proventi - ha detto Zaia - saranno destinati all'emergenza sanitaria».

SANITÀ

Quanto alle ipotesi di centralizzazione della sanità avanzate da Crimi (M5s) e Orlando (Pd), la replica di Zaia è durissima: «Se qualcuno vuole azzardarsi a mettere in discussione il nostro modello sanitario, noi ci mettiamo due secondi a far rispondere il popolo. Sapete come? Chiedendo ai veneti se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto. Un referendum, esatto. E resti chiaro che con l'ultimo paziente di coronavirus dimesso si ricomincia con l'autonomia, che qualcuno non pensi che sia finita qui». Sul tema sono intervenuti anche i parlamentari veneti della Lega: «Più si spostano i centri decisionali e più si alimentano sacche di inefficienza e sprechi. L'eccellenza veneta è la risposta della concretezza ai novelli statalisti e centralisti».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA