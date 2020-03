LE MOSSE

NEW YORK Fuoco incrociato su Milano, Venezia e gli altri aeroporti del nord dell'Italia, sui quali stanno cadendo gli strali del panico per il Coronavirus lanciati dai governi di tutto il mondo.

Il vicepresidente degli Usa Mike Pence, messo a capo da Donald Trump della task force per gestire la crisi del contagio, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa lunedì pomeriggio di aver già raggiunto un accordo con le autorità aeroportuali della Corea del Sud, seguito nel giro di dodici ore da un simile patto con le autorità italiane.

L'intesa prevede che il personale sanitario locale e le linee aeree si facciano carico di controllare ognuno dei passeggeri in partenza con destinazione finale per gli Stati Uniti. I controlli saranno ripetuti nei diversi stadi del processo di imbarco, fino al cancello di ingresso all'aereo e saranno di natura «varia», compresa la misurazione della temperatura tramite i termometri digitali.

In realtà a ventiquattro ore dall'annuncio, il dettaglio delle operazioni da eseguire non è ancora disponibile. Il laborioso coordinamento richiesto dagli Usa si sta rivelando approssimativo, come tante delle decisioni prese in tempo di panico, e sui i social media abbondano i racconti di viaggiatori che si sentono a rischio, ma che sono riusciti a filtrare tra le maglie della sicurezza sanitaria negli scali di tutto il mondo.

LE RIPERCUSSIONI

Quello che resta invece scolpito nella cronaca sono le stigmate che pesano sul nostro Paese per la caratterizzazione di focolaio mortale che ne viene fatta all'estero. Dopo la American Airlines è stata la volta della compagnia Delta, il più grosso vettore statunitense, a decidere la sospensione dei voli da New York e da Miami per Milano, fino almeno al primo di maggio. Provvedimenti simili sono stati presi da Ryan Air, Turkish Airlines, Brussels Airlines nei confronti degli scali di Torino, Milano, Bergamo, Bologna e Venezia.

Questo sviluppo di limitazioni e controlli ha indignato il ministro degli esteri Luigi Di Maio: «Non tollereremo misure indiscriminate che colpiscano in modo selettivo gli italiani ha detto ieri il responsabile della Farnesina Stiamo facendo protestare i nostri ambasciatori, e soprattutto lavoreremo per far rimuovere questi blocchi».

In tutto il mondo le prenotazioni dei voli sono in drastica riduzione, gli itinerari già prenotati vengono cancellati, e i viaggiatori chiedono rimborsi. Una delegazione di rappresentanti delle compagnie aeree sarà ricevuta domani alla Casa Bianca per affrontare la crisi in atto, ma anche per discutere lo spinoso problema dell'identificazione dei passeggeri.

Il Cdc di Atlanta chiede che le compagnie trasmettano loro i dati personali di tutti gli utenti dei voli, in modo da poter ricostruire con rapidità, quando qualcuno di loro si ammala, l'intera rete di contatti che la persona ha avuto. Le aviolinee obiettano di non essere in grado tecnicamente di soddisfare la richiesta, oltre ad essere preoccupate dei risvolti di violazione della privacy dei loro clienti.

Flavio Pompetti

