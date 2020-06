GRANDI OPERE

VENEZIA Anche quando le cose sembravano filare per il verso giusto, c'è sempre una tegola che si stacca dal tetto. Dopo il primo test di innalzamento contemporaneo delle 18 paratie di Chioggia e delle 19 di Malamocco del 31 maggio scorso e quello, ancora più atteso fissato per il 30 giugno con la prova generale che chiuderà tutte e tre le bocche di porto isolando la laguna dal mare, pareva che per il Mose la strada fosse ormai spianata verso il completamento delle opere senza ulteriori intoppi. E, invece, ancora una volta si dovrà fare i conti con nuovi problemi: stavolta quelli di un'impresa - un'impresa storica come la cooperativa di costruzioni Clea di Campolongo Maggiore (Venezia) - impegnata nelle opere ma ammessa al concordato preventivo per una crisi di liquidità che l'ha messa in ginocchio. Una crisi dovuta anche ai mancati pagamenti dei lavori effettuati per conto del Consorzio Kostruttiva, di cui fa parte.

Fondata nel 1959, Clea è cresciuta (con un balzo clamoroso negli anni d'oro del conterraneo Lino Brentan) fino a diventare la quinta tra le cooperative del settore costruzioni e la quarantottesima tra tutte le imprese del comparto, con qualcosa come 150 dipendenti ed un fatturato 2016 vicino ai 70 milioni di euro. L'1 giugno è però arrivata la richiesta di concordato preventivo, accolta nei giorni scorsi dalla sezione fallimentare del Tribunale di Venezia, facendo scattare i termini per la presentazione del piano per la ristrutturazione aziendale e finanziaria. Ma, tra le richieste al Tribunale presentate dalla cooperativa, c'è anche la sospensione dei contratti con Kostruttiva (affidataria dell'appalto dal Consorzio Venezia Nuova, che gestisce il Mose), tra cui i lavori in tutta una serie di cantieri alle bocche di porto. Se, allo stato attuale, non sono stati ancora presentati i conti del buco di Clea, a pesare come macigni sui conti della cooperativa di Campolongo c'è sicuramente la vicenda della rescissione dell'appalto da 140 milioni di euro per l'ospedale di Cattinara a Trieste (un anno fa, con Clea che era capofila con il cantiere già aperto), ma anche i mancati pagamenti di Kostruttiva. Ci sono oltre 13 milioni di euro di lavori pagati solo sulla carta, con il cash che dovrebbe arrivare l'anno prossimo. Troppo tardi per resistere.

Clea è tra i maggiori soci di Kostruttiva che, a sua volta, era passata attraverso il concordato in continuità negli anni scorsi. «Non è Kostruttiva la causa principale dei problemi economici di Clea - sostiene Devis Rizzo, presidente del consorzio Kostruttiva -, non sono questi debiti ad aver dato il colpo finale a questa cooperativa. E proprio Kostruttiva è la dimostrazione che i concordati possono avere anche esito positivo, uscendo da situazioni di evidente difficoltà». Di fatto, l'anno scorso Clea aveva ottenuto un maxi-prestito a medio termine per sostenere il suo già precario equilibrio finanziario appesantito - come spiegavano da Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop - dal concordato preventivo in continuità di Kostruttiva. L'emergenza Covid e la contrazione degli appalti hanno fatto il resto, e i cantieri che ora rischiano di fermarsi sono anche a Verona (filobus), tangenziale ovest di Vicenza, People mover tra aeroporto e stazione di Bologna, basi Usa, depuratori e opere stradali in mezza Italia e altro ancora. Oltre al Mose, anche se Rizzo di Kostruttiva precisa: «Aspettiamo quanto verrà deciso dal tribunale il 9 luglio prossimo rispetto alle richieste di sospensione o scioglimento dei contratti. Per quanto ci riguarda non ci saranno problemi per il completamento delle opere affidate a Kostruttiva che potrà indicare anche altri suoi consorziati. In ogni caso, le lavorazioni di cui siamo affidatari sono minimamente legate alla messa in funzione paratoie, che sono invece in capo ad altre imprese impiantistiche. Noi ci occupiamo delle opere complementari». Certo, ma c'è chi sintetizza che ormai Clea ha bisogno di essere pagata per lavorare. E che adesso batterà cassa proprio nei confronti di Kostruttiva.

Fulvio Fenzo

