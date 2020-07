NUOVA EMERGENZA

PADOVA Tre focolai. In città e in provincia, in altrettanti siti sensibili perché frequentati ogni giorno da tantissime persone, che ora temono di essere contagiate. A Padova, dunque, è tornato l'allarme Coronavirus. A farlo scattare sono stati i casi registrati prima al Maap, Mercato Agroalimentare, poi all'interno del Municipio di Ponte San Nicolò, e infine alla casa di cura Bonora di Camposampiero. Ed è proprio quest'ultima situazione la più emblematica per le modalità con cui si è diffuso il virus: tre operatori camerunensi (un quarto è risultato negativo), che avevano partecipato con 200 persone alla commemorazione funebre organizzata dalla loro comunità al parco patavino della Fenice, hanno poi continuato a lavorare nella struttura per anziani dell'Alta, senza sapere di essere positivi. Il risultato è che hanno infettato un'infermiera e un'anziana ospite. Immediatamente sono scattate le contromisure, con il personale e gli ospiti sottoposti a tampone, mentre la casa di riposo è stata nuovamente blindata. Tra l'altro una delle dipendenti africane coinvolte al Bonora è la stessa che lunedì era stata visitata dal medico di base Maurizio Griggio, inducendolo poi a chiudere l'ambulatorio e a mettersi in isolamento. Ma lo strascico inquietante lasciato dalla cerimonia avvenuta il 4 luglio potrebbe non fermarsi qui, in quanto l'Ulss ha effettuato finora 130 tamponi: 16 sono le persone positive, ora tutte in isolamento domiciliare, mentre stamane altre 50, tra partecipanti e soggetti venuti a contatto con loro, saranno sottoposte al test. Ulss, Comune e Fondazione Fenice, con la regia della Prefettura, stanno cercando di rintracciare tutti i membri della comunità camerunense che hanno presenziato al rito, coinvolgendo nella ricerca i sindaci. «Dopo 4 mesi di lavoro disumano, dove ci siamo spesi al massimo per contenere il virus non meritavamo questa situazione», ha detto sconsolato Stefano Gallo, segretario del Centro Servizi di Camposampiero.

LA NOVITÀ

Grande preoccupazione, poi, ha esternato Maurizio Saia, ex deputato di Alleanza Nazionale, da pochi giorni presidente del Mercato Agro Alimentare di Padova, dove ieri due bar hanno tenuto le serrande chiuse perchè il titolare, un cinquantenne già in cura per una malattia importante, ha accusato un rialzo febbrile ed è risultato positivo al tampone: è ricoverato in ospedale, mentre altri 5-6 familiari, che gestiscono assieme ai lui i locali, sono in isolamento in casa. Subito è scattato l'allarme nella struttura logistica della zona industriale, frequentata quotidianamente da migliaia di persone. Stamane 200 facchini saranno sottoposti al tampone e lunedì toccherà a 400 dipendenti, mentre stamattina è fissata una riunione operativa con i vertici dell'Ulss e del Maap. «Stiamo monitorando con attenzione la situazione - ha osservato il neo presidente - anche perché non sappiamo dove il barista sia stato contagiato. Noi abbiamo applicato in maniera rigida le normativa anti virus e persino lo Spisal ci ha fatto i complimenti. Per esempio gli autisti che arrivano in camion dall'est devono rimanere chiusi nell'abitacolo durante le operazioni di carico e scarico delle merci. E il nostro personale vigila affinché le mascherine siano posizionate correttamente e non ci siano assembramenti». In allerta anche la Protezione civile, come conferma il vice presidente della Provincia Vincenzo Gottardo: «I volontari sono pronti a coordinare le operazioni durante l'effettuazione dei test, a disciplinare i flussi e a garantire il funzionamento di una struttura importante come il Maap».

IN COMUNE

E l'amara sorpresa non l'ha ricevuta soltanto Saia, ma anche Martino Schiavon, sindaco di Ponte San Nicolò, centro alle porte del capoluogo, il quale, proprio mentre si accingeva a partire per le ferie, ha ricevuto la notizia che una dipendente cinquantenne è risultata positiva al tampone ed è stata ricoverata in ospedale. La donna lavora all'ufficio tecnico che è uno dei più frequentati e che è stato chiuso al pubblico, mentre tutti i dipendenti sono stati mandati a casa a scopo precauzionale. «Oggi - annuncia Schiavon - i primi venti lavoratori del Comune saranno sottoposti a tampone. Tra loro non figurano amministratori, perchè abbiamo voluto dare precedenza a chi è negli uffici. La situazione non è semplice e dovranno essere monitorate tutte le persone che la nostra dipendente ha incontrato negli ultimi 15 giorni, non soltanto sul fronte lavorativo, ma anche nella vita privata».

Nicoletta Cozza

