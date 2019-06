Nuova cura per il tumore al seno, la sopravvivenza aumenta del 70 per cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTAROMA Si chiama ribociclib ed è una molecola che, aggiunta alla terapia endocrina standard, ha dimostrato di aumentare significativamente la sopravvivenza delle donne colpite da tumore al seno: il 70% contro il 46% di quelle trattate con la sola terapia standard. Al risultato si è arrivati dopo tre anni di sperimentazione. Lo studio di fase III Monaleesa-7, in cui l'Italia ha avuto un ruolo importante, è stato presentato ieri in una conferenza stampa al congresso dell'Asco (American Society of Clinical Oncology) a Chicago. Dallo...