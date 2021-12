File sempre più lunghe e prenotazioni già esaurite fino a Natale. Per un tampone antigenico c'è chi si mette in coda e chi si affida alle richieste via web. E se l'attestato di negatività al sars cov 2 in futuro sarà necessario anche ai vaccinati, le farmacie dovranno correre ai ripari rinforzando ancora di più il personale e allungando i turni di lavoro. «Abbiamo già affrontato momenti di emergenza - ricorda Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma - prolungando il servizio, assumendo ulteriori farmacisti, allestendo gazebo. Ci sentiamo pronti ad affrontare un'altra situazione critica se sarà necessario». Ovunque le richieste sono in aumento. «Da almeno 10 giorni - racconta Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio - siamo passati da un'esigenza del cittadino di avere un tampone per il green pass, ad una richiesta del test solo per sapere se è stato contagiato. Stiamo ricevendo tante prenotazioni per il 23 e il 24 dicembre». Anche nelle Marche molte farmacie hanno allungato gli orari di apertura. «Più di qualcuno ha deciso di rimanere aperto la domenica appositamente per i tamponi in deroga ai turni - precisa Marco Meconi, vice presidente regionale di Federfarma - Mediamente l'80-85 per cento dei test espressi dalla nostra Regione sono quelli che processiamo noi». In Piemonte «arriviamo a 1 milione di tamponi al mese - calcola Massimo Mana, presidente regionale di Federfarma - se dovesse aumentare ancora di più la richiesta, bisognerà ragionare sull'organizzazione e potenziarla». In Lombardia i tamponi si possono fare anche senza prenotare. «Quello che invece mi preoccupa - ammette Annarosa Racca, presidente regionale di Federfarma - è che purtroppo stiamo trovando tantissimi positivi».

Graziella Melina

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA