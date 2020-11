LO SCONTRO

NEW YORK L'ultimo episodio nella contesa fra Donald Trump e i social network si è registrato ieri, mentre la conta dei voti negli Stati decisivi era ancora in alto mare: un tweet in cui il presidente insinuava il rischio di possibili brogli elettorali è stato censurato da Twitter. «La scorsa notte - aveva scritto il presidente degli Stati Uniti - ero avanti, spesso saldamente, in molti stati chiave, in quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, ad uno ad uno, i vantaggi sono magicamente scomparsi, nel momento in cui sono state contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano». Il tweet è stato subito segnalato dagli amministratori del social network.

Trump è arrivato con le ali tarpate al traguardo del voto. La caratteristica personale che ha fatto presa sull'elettorato e lo ha portato a conquistare la Casa Bianca nel 2016 è quella di essere un grande comunicatore. Ma nell'ultimo mese la piattaforma dei social network che Trump aveva elevato a sala stampa permanente per comunicare, indifferentemente con la sua base o con i capi di stato stranieri, gli si è rivoltata contro. Twitter e Facebook hanno imposto la museruola al presidente, con una serie di interventi censori sui suoi messaggi. Le due maggiori piattaforme sociali del mondo hanno cominciato a segnalare la dubbia credibilità delle affermazioni, addirittura a far sparire alcuni pronunciamenti che nel loro giudizio erano fraudolenti in quanto legate a informazioni generate con atti di pirateria, come nel caso delle email rubate o ritrovate nel laptop di Joe Biden. La censura si è estesa ai familiari di Trump che ripetevano le stesse affermazioni, e ha toccato persino la sua portavoce Kayleigh McEnany, alla quale è stato interdetto l'accesso al suo profilo Twitter, in attesa che cancellasse alcuni dei messaggi sediziosi che aveva postato.

I COMIZI

Quanto ha pesato questa decisione sull'esito del voto? È difficile dirlo. Trump ha moderato i toni delle polemiche via cellulare nelle ultime settimane della campagna, ma la sua voce è stata irradiata costantemente dalle televisioni nazionali con le riprese dalla sequela ininterrotta di comizi che ha celebrato fino all'ultimo giorno utile. E nei comizi ha ripetuto tutte le iperboli e gli insulti che i social non gli permettevano di pubblicare. È stata la prima volta che i giganti della comunicazione telematica si sono ribellati contro un personaggio di alto profilo politico, e il fenomeno ha attratto l'attenzione dei legislatori. Zuckerberg, Dorsey e Pichai sono stati convocati al congresso per rispondere alle domande dei repubblicani indignati per quanto stava succedendo. I tre amministratori e le aziende che rappresentano sono stati attaccati con durezza, e minacciati di perdere l'immunità legale che li protegge dal 1996, quando una legge sulla decenza della comunicazione stabilì che gli operatori dei social sono semplici passaparola, e non dei redattori di giornale in grado di verificare e giudicare i contenuti che circolano sulle pagine virtuali. La questione è aperta, e potrebbe concludersi con interventi punitivi contro le aziende. Ma Twitter non ha mai smesso di segnalare le anomalie nelle comunicazioni di Trump sulla sua rete.

