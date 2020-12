LA LETTERA

VENEZIA Dalle 8 di giovedì, alla stessa ora di venerdì, il Veneto ha effettuato 16.300 tamponi molecolari e 40.130 test antigenici, individuando 3.883 positivi. Qual è l'incidenza dei contagi sui controlli? Dipende dalla base di calcolo: stando al bollettino nazionale della Protezione Civile, che considera solo le analisi di laboratorio, è il 23,82%; secondo i dati regionali di Azienda Zero, che tiene conto anche degli esami rapidi, è il 6,88%. Insomma, siamo alle solite, motivo per cui ieri da Venezia è partita una lettera indirizzata a Roma, contenente la richiesta di modalità omogenee sul territorio nazionale per il conteggio puntuale dei casi e la conseguente valutazione delle misure.

Destinata a Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione al ministero della Salute, e a Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, la missiva è stata firmata da Francesca Russo, responsabile della Prevenzione in Regione, dopo un confronto con il governatore Luca Zaia. «L'abbiamo preannunciata allo stesso professor Brusaferro, che ringraziamo per la disponibilità ad approfondire il tema, sollevando un problema di imbarazzo istituzionale: alcune Regioni fanno in una settimana i test che noi svolgiamo in un giorno, ma la nostra virtuosità non può diventare una colpa», spiega Zaia. «L'attuale scenario nazionale e le misure di mitigazione poste in essere per limitare la diffusione di Sars-CoV-2 scrive Russo richiedono un attento monitoraggio della situazione epidemiologica nazionale e regionale al fine di definire un quadro epidemiologico standardizzato e con misure di sanità pubblica uniformi e congruenti». Dal 3 dicembre, il Veneto ha attuato la direttiva nazionale che impone alle Regioni di comunicare quotidianamente sia il numero dei tamponi molecolari, sia quello dei test antigenici, avendo cura di contare ciascuna persona positiva una volta sola, anche se risulta tale prima con l'esame rapido e poi con la conferma in laboratorio. «La situazione epidemiologica della Regione Veneto lamenta però la funzionaria viene considerata e descritta solo in termini di numeri assoluti, ovvero di nuovi casi di positivi giornalieri, disgiunta da un'analisi complessiva di tutti gli indicatori e della strategia attuata».

Al riguardo la Regione fa presente che in Veneto vengono coinvolti nello screening «tutti i contatti stretti di un positivo (anche se asintomatici)», viene effettuato un «elevato numero di test rapidi per la ricerca dell'antigene, tutti verificati con un test di biologia molecolare in caso di positività» e viene registrato un «elevato utilizzo di test rapidi per lo screening di tutti i contatti scolastici effettuati sia all'identificazione del caso sia al termine del periodo di quarantena/sorveglianza». Tutti dati che però, nel bollettino nazionale, finiscono per scomparire. Ecco perché, secondo Russo, «risulta prioritario ed urgente definire tra le Regioni italiane criteri uniformi per la rilevazione e il confronto di tutti i parametri e gli indicatori il cui calcolo deriva dal numero di test effettuati e dal numero di persone sottoposte a test». Con quale obiettivo? «Tutto ciò specifica il direttore regionale della Prevenzione anche al fine di evidenziare le diverse strategie regionali in materia di testing e tracciamento e consentendo una valutazione il più possibile oggettiva degli scenari di rischio. Si chiede altresì che sia possibile una condivisione dei dati delle diverse Regioni al fine di un confronto standardizzato che consenta alla singola Regione di meglio contestualizzare la propria situazione nell'ambito dello scenario nazionale».

Il caso era stato rappresentato alle autorità sanitarie nazionali anche dal fisico Davide Bassi, ex rettore dell'Università di Trento, descrivendo opacità nella comunicazione dei dati. «Per quanto ne so commenta Zaia nessuna Regione fa illeciti e ciascuna sceglie il proprio piano di sanità pubblica. Ma non si può paragonare una Ferrari con una 500: è sufficiente avere qualche nozione di statistica e aggiungere una colonna al bollettino nazionale».

