VENEZIA Nel giorno in cui scatta la tanto attesa Fase 2 con oltre 4 milioni di lavoratori che tornano in attività e ognuno che può andare a far visita ai propri congiunti - inclusi gli «affetti stabili», ma esclusi gli amici - l'Italia, e in particolare il Nordest, si presentano all'appuntamento con cifre che confermano la discesa dei contagi e l'impennata delle guarigioni.

Rispetto al giorno precedente, ieri i casi totali colpiti da coronavirus sono aumentati in cifre assolute di 1.389 pazienti, ma gli attualmente positivi sono diminuiti di 525 persone, mentre i guariti sono cresciuti di 1.740 unità. In 24 ore ci sono state 174 vittime e si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso. Continua anche l'alleggerimento delle terapie intensive che ora accolgono 1.501 malati, 38 in meno rispetto al report del giorno prima. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.436 su complessive 100.179, pari al 81,3% del totale. Le somme quindi dicono che hanno vinto la loro battaglia contro il virus 81.654 persone guarite, mentre le croci a simboleggiare chi non c'è più sono purtroppo 28.884. Infine ieri sono stati eseguiti, in un giorno, 44.935 tamponi: il totale nazionale ora è di 2.153.772 tamponi per poco meno di un milione e mezzo di casi testati.

IN VENETO

Numeri confortanti arrivano anche dal Veneto proprio nel giorno in cui il governatore Luca Zaia ha illustrato la nuova ordinanza entrata in vigore alla mezzanotte e che rimarrà valida fino al 17 maggio. Molti i segni negativi nel bollettino diffuso ieri, alle 17, dalla Regione Veneto: meno 123 persone positive che sono ora 7.299, meno 335 casi in isolamento per complessivi 6.830 e anche 7 pazienti in meno nelle terapie intensive che di fatto si stanno svuotando e accolgono ora 101 malati, meno di un terzo di quanti registrati a fine marzo. Segni positivi, invece, sul fronte guariti che sono stati 187 in 24 ore per complessivi 9.517, mentre i dimessi hanno avuto un più 13 per un totale di 2.879. Purtroppo un segno positivo pure per i decessi: ieri sono stati 15 e il numero complessivo delle vittime in Veneto è di 1.523, una cifra che include sia i morti in ospedale che quelli sul territorio.

Ma oggi inizia il grande banco di prova con 1,2 milioni di persone che in Veneto tornano sul proprio posto di lavoro. La massima concentrazione è rivolta al trasporto pubblico con i treni già attivi al 53% e gli autobus con posti contingentati. Tutti, quindi, con le dita incrociate confidando sul senso di responsabilità delle persone nel rispetto delle regole.

IN FRIULI

Terapie intensive quasi vuote e 2 sole vittime in 24 ore sono i dati positivi registrati dal Friuli Venezia Giulia. I casi accertati positivi al coronavirus in tutto il territorio regionale sono 3.072, con un incremento di 13 unità rispetto al giorno precedente. Sono 6 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano 131 e le persone in isolamento domiciliare sono 950. I totalmente guariti sono 1.552, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 136. A illustrare i dati ieri il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova che ha detto come quello di Trieste sia il territorio più colpito con 159 casi, seguito da Udine (73), Pordenone (62) e Gorizia (4).

Raffaella Ianuale

