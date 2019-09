«Nulla ridarà le gambe a mio figlio non c'è prezzo per quanto successo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Nulla ridarà le gambe a mio figlio, non c'è prezzo per quello che hanno fatto». Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, prima di sbilanciarsi aspetta la sentenza di condanna per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, per i quali ieri il pubblico ministero ha chiesto vent'anni di carcere per i colpi sparati la notte tra il 2 e 3 febbraio scorsi che hanno paralizzato il nuotatore di Treviso, all'epoca 19enne, dalla vita in giù. Ieri era entusiasta, non tanto per la richiesta del pm, ma perché il presidente Mattarella aveva appena incontrato e...