Nudo alla stazione Bloccato dalla polizia per la prima volta con il taser

FIRENZE Completamente nudo e in stato di agitazione sferrava pugni contro i passanti, non calmandosi neppure all'arrivo dei carabinieri, che alla fine hanno dovuto immobilizzarlo usando il taser. Per la prima volta la pistola a impulsi elettrici è stata usata anche a Firenze, dove è stata fornita in via sperimentale ai militari del 112 di pattuglia sulle strade. A farne le spese la notte scorsa un 24enne turco, senza fissa dimora, che aveva aggredito senza motivo alcune persone nei pressi della Fortezza da Basso, non lontano dal centro...