NUCLEARENEW YORK Nuove prove di disgelo tra Usa e Iran sulla questione del nucleare. Il summit virtuale di Francoforte ieri, tra i paesi firmatari del Jcpoa, si è chiuso con il rinvio a Vienna a partire da martedì prossimo per una prossima rete di consultazioni, alla quale tornerà a partecipare anche la delegazione statunitense. Usa e Iran in questa occasione non avranno scambi negoziali diretti, ma parleranno per mezzo di intermediari....