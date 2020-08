L'ANNUNCIO

A pochi giorni dal lancio della sonda per Marte, gli Emirati annunciano l'avvio della prima centrale nucleare del mondo arabo. «Il primo reattore nucleare degli Emirati Arabi Uniti presso la centrale di Barakah è stato acceso con successo», ha detto il rappresentante dell'emirato presso l'Aiea, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, simbolicamente in occasione dell'Eid al-Adha, una delle festività musulmane più sentite. «Questa è una pietra miliare per la nazione con una visione impostata alla fornitura di una nuova forma di energia pulita», ha scritto su Twitter.

L'IMPIANTO

L'impianto, costruito da un consorzio guidato dalla Korea Electric Power Corporation per 24 miliardi di euro, situato sulla costa del Golfo a 300 km da Abu Dhabi, sarebbe dovuto entrare in funzione nel 2017, ma ha dovuto affrontare una serie di ritardi attribuiti ai requisiti di sicurezza e normativi.

Adesso, però, con l'attivazione del primo dei quattro reattori previsti, si apre la strada per l'avvio delle attività, con la produzione di energia elettrica. A pieno regime potrà soddisfare il 25% delle esigenze di tutto il Paese.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno ingenti riserve di petrolio e gas, ma con una popolazione affamata di energia ha fatto enormi investimenti nello sviluppo di alternative pulite, compreso il solare. Barakah, che significa «benedizione» in arabo, è una novità regionale: l'Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale di petrolio, ha dichiarato di voler costruire fino a 16 reattori nucleari, ma il progetto non si è ancora concretizzato.

