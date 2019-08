Nucleare, l'Iran apre al dialogo con Trump: «Ma tolga le sanzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIPLOMAZIAROMA Dialogo possibile, ma non troppo. Quando a confrontarsi sono Stati Uniti e Iran, la prudenza è d'obbligo. Troppi paletti, troppa diffidenza e, soprattutto, troppi giochi sullo scacchiere mediorientale. A Biarritz qualcosa si è mosso, ma senza fare bene i conti con quanto accaduto nell'ultimo anno. Per la prima volta il presidente americano Donald Trump ha parlato di dialogo possibile con l'Iran, dimenticando però di essere stato lui a inasprire lo scontro, uscendo unilateralmente dall'accordo sul nucleare iraniano in...