Nozze reali, sarà Carlo a scortare Meghan all'altare

L'EVENTOLONDRA Alla fine ha vinto la tradizione, e per far vincere la tradizione è stato necessario rompere le regole: sarà Carlo, erede al trono e padre dello sposo, ad accompagnare Meghan Markle all'altare. «Il principe di Galles è felice di poter dare il benvenuto a Ms Markle nella famiglia reale in questo modo», recita il comunicato di Kensington Palace in cui si dà l'annuncio, specificando che è stata Meghan a fare la richiesta, e Carlo ad accettare con gioia.L'OCCASIONEUna soluzione irrituale che però rappresenta un'occasione...