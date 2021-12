LA GIORNATA

BRUXELLES E cinque. Ieri l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha approvato l'impiego del vaccino dell'azienda americana Novavax tra i preparati autorizzati nell'Ue per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Le prime fiale arriveranno a inizio anno (27 milioni quelle opzionate dai Paesi Ue per il trimestre gennaio-marzo): impiegando una tecnologia tra le più tradizionali e rodate da oltre trent'anni, quella a proteina ricombinante usata anche in altri vaccini come quello contro la meningite, la speranza è che possa servire per vincere una buona dose di scetticismo e accelerare sulle prime somministrazioni.

I TEMPI

Aspettare fino alla consegna potrebbe essere però troppo tardi, è l'allarme che risuona a Bruxelles: l'emergenza è adesso, con i contagi da variante Omicron che corrono in tutto il continente e l'aumento esponenziale anche delle morti ieri in Italia sono state 137, quaranta in più rispetto a domenica . Contro la mutazione, per il momento non si può ancora arruolare a pieno titolo l'ultimo arrivato fra i prodotti del portafoglio Ue. «Dobbiamo continuare a immunizzare e fare le terze dosi con i vaccini esistenti. Purtroppo non sappiamo quanto Novavax funzioni bene contro l'Omicron. Aspettare il nuovo vaccino rischia di rivelarsi fatale», ha twittato ieri Peter Lies, eurodeputato del centrodestra tedesco e influente portavoce del Partito popolare europeo sui temi della sanità. Parole che traducono in termini molto operativi l'analisi che l'Ema ha affidato alla nota tecnica redatta dagli esperti del comitato per i medicinali ad uso umano: l'efficacia di Novavax, con una seconda dose da somministrare tre settimane dopo la prima, è intorno al 90% nei soggetti maggiorenni, ma per ora poco o nulla si sa sulla risposta alle mutazioni più aggressive. «Il ceppo originale e alcune varianti preoccupanti come Alfa e Beta erano i ceppi virali più comuni in circolazione durante gli studi sul vaccino di Novavax» (il cui nome completo è Nuvaxovid), si legge in una nota dell'Agenzia. Il che vuol dire che attualmente «sono disponibili dati limitati sull'efficacia del farmaco contro altre varianti, Omicron inclusa».

Ecco che anche a Bruxelles l'ok a Novavax e il via libera alla commercializzazione a tempo record che la Commissione ha dato appena poche ore dopo l'annuncio dell'Ema sono visti anzitutto come un nuovo assist per rilanciare la profilassi in vista delle feste e per evitare un'impennata nei contagi.

LA SPINTA DELLA UE

La presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen lo dice senza giri di parole: «Mi auguro che questa autorizzazione possa rappresentare un forte incoraggiamento per tutti coloro che non si sono ancora immunizzati o non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo: è giunto il momento di farlo». Con cinque vaccini autorizzati nella Ue, «abbiamo un portafoglio variegato che fa leva su tecnologie non solo innovative come l'Rna messaggero, ma adesso pure vaccini proteici» in grado di offrire «ai nostri cittadini un'ulteriore protezione contro la pandemia», ha aggiunto von der Leyen (mentre i prodotti come Pfizer e Moderna istruiscono le cellule a produrre la proteina Spike e quindi gli anticorpi, Novavax inietta direttamente la Spike, inducendo l'organismo a riconoscerla e a rispondere). Anche per la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides la notizia è l'occasione per «rinnovare l'invito a vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi».

Accelerare su prime e terze dosi è «più importante che mai per aumentare la protezione contro il Covid sono oggi più importanti che mai per arginare l'ondata di infezioni e contrastare l'insorgenza e la diffusione di nuove varianti». Entro Natale arriverà pure la luce verde dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Sulla base di un contratto sottoscritto ad agosto con Bruxelles, Novavax potrà ora fornire all'Ue fino a 100 milioni di vaccini anti-Covid a partire dal primo trimestre del 2022, con la possibilità per gli Stati di acquistare ulteriori 100 milioni di dosi tra 2022 e 2023.

Gabriele Rosana

