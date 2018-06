Novantenne in auto va contromano in tangenziale: 3 feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Novantenne contromano in tangenziale a Padova provoca un frontale. L'uomo era al volante della sua Ford Fiesta in compagnia della moglie 81enne quando, in un momento di confusione, ha imboccato al contrario una rampa. I due anziani sono stati condotti in ospedale in prognosi riservata, lievi invece le ferite del conducente 41enne dell'altra vettura, una Hyundai Tucson, finita cappottata. Per estrarlo dalle lamiere è servito però l'intervento dei pompieri. È successo poco prima delle 15 di ieri, a un paio di chilometri dall'uscita...