LA CURIOSITÀTREVISO Notte prima degli esami in due, di padre in figlio. Insieme per due anni filati compagni di classe la sera dopo il lavoro. E ora tutti e due maturandi, già pronti ad affrontare lo stesso giorno, lunedì prossimo, l'esame di Stato. Una maturità in famiglia, moltiplicata per due, quella di Walter Pozzatello, 49 anni e di suo figlio ventenne Michael, entrambi studenti della classe quinta A dell'indirizzo Meccanico mezzi di...