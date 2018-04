Notte di terrore a Milano per la gang degli africani: una vittima e tre feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRONACAMILANO Li hanno presi i carabinieri dopo una notte di scorribande e di sangue. Un morto, tre feriti e una banda che ha seminato il terrore in città, unica responsabile di tutti gli episodi «delittuosi, efferati e preoccupanti», come li definisce il colonnello Luca De Marchis, comandante provinciale dell'Arma. La Milano dei grattacieli, delle mille luci del design, di colpo si ritrova in balia di due marocchini di ventotto e trent'anni, entrati in Italia nel 2017 e già con una sfilza di alias. Entrambi irregolari, uno già...