Norvegia, rapita la moglie di un imprenditore: chiesti 9 milioni di riscatto in moneta virtuale

LA STORIANove milioni di euro da pagare in criptovaluta. È la cifra richiesta da una banda di rapitori a Tom Hagen, uno degli uomini più ricchi della Norvegia, per il riscatto della moglie Anne-Elisabeth Falkevik, rapita il 31 ottobre scorso. A renderlo noto è stata la polizia del Paese scandinavo che, dopo due mesi di silenzio, ieri ha convocato una conferenza stampa per tentare di smuovere le acque. Dalla mattina del giorno di halloween infatti, i progressi compiuti dalle autorità sarebbero stati davvero pochi. Come riportato da diversi...