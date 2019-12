«Norme di trasparenza, non per colpire Atlantia»

Presidente Conte, Atlantia perde in Borsa quasi il 5% anche se il provvedimento che pensate di adottare è erga omnes. Non sarebbe stato meglio evitare di mettere in pericolo tutto il sistema magari concentrandosi su una revisione, seppur severa, della concessione e trattare con Autostrade?

«Non credo che le norme messe a punto dalla ministra de Micheli creino problemi al sistema perché noi non stiamo disponendo la revoca o la decadenza delle concessioni. Ne approfittiamo per introdurre un regime più uniforme e trasparente. Ricordo che c'è una relazione della Corte dei Conti molto critica sul sistema delle concessioni in essere segnalando addirittura una problema fonte di incertezza giuridica. C'era l'esigenza di intervenire anche in caso di decadenza o revoca per avere procedimenti più trasparenti anche agganciati al diritto comune dei contratti e al codice degli appalti».

Però è un cambiamento di norme in corso d'opera che Atlantia interpreta come una minaccia. Ora ha messo per iscritto una richiesta da 23 miliardi di risarcimenti.

«Noi stiamo cercando di dire che in caso di revoca o decadenza che la gestione può essere affidata ad Anas e in più diciamo che si semplifica anche sul fronte degli indennizzi che sono riconosciuti. Non leviamo gli indennizzi, ma applichiamo la disciplina uniforme del codice degli appalti. Non c'è nessun allarme per il mondo delle concessioni perché a chi ha fatto investimenti, anche in caso di inadempimento, sono riconosciuti gli indennizzi per i costi sostenuti. E' però ovvio, e c'è scritto, che norme di maggior favore non si applicano».

Nella maggioranza però non c'è ancora l'accordo e si temono ricorsi. Le norme aprono un contenzioso ancor prima di essere approvate e all'erario si rischia di accollare una cifra astronomica

«Dire che la riforma è in grado di scongiurare ricorsi giudiziari è impossibile visto che dal 2011 i concessionari impugnano di tutto. Detto questo penso che stiamo introducendo una soluzione legislativa che non è assolutamente punitiva e penalizzante per i concessionari, ma anzi cerca di rimettere ordine in un contesto molto articolato e dove si sono create anche tante sperequazioni».

La legge di Bilancio oggi viene approvata dopo un lungo travaglio. Con il senno di poi non era meglio far scattare qualche aliquota iva, visto che nel 2020 il governo dovrà di nuovo affrontare il problema delle clausole di salvaguardia?

«Nel dibattito che c'è stato nella maggioranza ne abbiamo discusso. L'obiettivo primario era sterilizzare le clausole, ma è stato valutato anche la possibilità di intervenire in modo selettivo non solo aumentando ma anche abbassando. Abbiamo valutato vari scenari senza innamorarci di nessuna soluzione, ma alla fine abbiamo deciso di non toccare le aliquote. Per il prossimo anno è prematuro dire cosa faremo. A me piace la soluzione incentivante grazie all'uso delle moneta elettronica, ma mi rendo conto che occorre lavorarci».

Lei ha anche parlato di riforma dell'Irpef, ha già un'idea della quantità di risorse da mettere a disposizione e della platea?

«Ne parlerò con i partiti di maggioranza anche se non porterò a gennaio una riforma bella e pronta. Ci metteremo a lavorare e su questo e altri argomenti decideremo. Prima occorre mettere a fuoco le priorità politiche e per me questa lo è».

Nella verifica di gennaio cosa chiederà ai leader di maggioranza?

«Non la chiamo verifica, ma confronto tra le forze politiche per mettere a fuoco gli obiettivi prioritari dell'agenda di governo».

Ha già un'idea?

«Ce ne sono tanti, ma quelle strutturali sono ovviamente i più importanti: la già menzionata riforma dell'Irpef e del sistema fiscale. La riforma della giustizia tributaria e lo snellimento della burocrazia per rendere più spediti tutti i procedimenti amministrativi».

Parliamo di ex Ilva. Lei oggi sarà a Taranto, che cosa dirà agli operai?

«Abbiamo raggiunto un accordo sulla base di alcuni principi e obiettivi dove è fissato un rinvio delle udienze prefissate e un mese di tempo per mettere a punto un piano industriale».

Piano industriale, quindi ingresso di capitale pubblico e scudo penale?

«Sì, e non vedo che debolezza ci possa essere da parte nostra nel momento in cui avevamo un interlocutore che se ne voleva andare. Non mi sembra che lo Stato abbia mostrato soggezione. Anzi, il coinvolgimento dello Stato garantisce tutti. Dello scudo penale non abbiamo mai parlato. Ora siamo concentrati sul piano industriale».

Lei ogni volta che incontra interlocutori americani, da Donald Trump a Mike Pompeo, le chiedono del 5G. Qualche giorno fa il Copasir ha lanciato un allarme e la Merkel ha congelato l'accordo Huawei-Deutesche Telekom. Noi?

«Noi ci siamo avvantaggiati rispetto agli altri dotandoci di strumenti normativi e di una disciplina assolutamente efficace. Quindi in qualunque momento possiamo esercitare il nostro potere per tutelare la sicurezza nazionale e negare autorizzazioni ad operazioni societarie di qualsiasi tipo che mettono in pericolo la sicurezza del Paese».

Prima o poi una decisione dovete prenderla?

«Ciò che è scritto nella relazione è importante, ma noi non escludiamo aprioristicamente un singolo soggetto. Quando ci verrà sottoposta un'operazione che riteniamo pericolosa, abbiano gli strumenti per intervenire».

Pensate di intervenire anche su Bankitalia? Ieri, sul Corriere, il governatore Visco ha difeso l'operato di via Nazionale, ma Di Maio continua a premere per una riforma.

«Nel consiglio dei ministri ho letto il resoconto fatto da Bankitalia sull'attività ispettiva. In Parlamento ci sono già diversi proposte di riforma. Ora c'è una Commissione sulle banche pronta a partire. Avremo quindi elementi, soprattutto le forze parlamentari più che il governo, su cui riflettere per eventualmente potenziare i poteri di Bankitalia senza invadere competenze altrui».

A gennaio, oltre al confronto con le forze di maggioranza, è possibile che arrivino un paio di referendum. Quello sul taglio dei parlamentari e, se ammesso dalla Consulta, il referendum Calderoli che dovrebbe sbarrare la strada ad un ritorno al proporzionale. Due pericoli per il governo?

«Non vedo nelle forze di maggioranza la volontà di sottrarsi all'impegno preso in Parlamento, e di fronte ai cittadini, di portare avanti un programma di governo che non è stato confezionato solo per evitare l'incremento dell'Iva e fare una manovra. I 29 punti programmatici dimostrano che è un programma per tutta la legislatura. A gennaio ci troviamo non perché non abbiamo un programma da realizzare. Al contrario, abbiamo un'agenda così articolata e corposa che dobbiamo misurare bene le nostre forze ed individuare alcune priorità, con tanto di cronoprogramma perché non riusciremo a fare tutto».

Quindi il referendum sul taglio non accelera le urne?

«Ma anche se dovesse realizzarsi non vedo come si possa andare al voto per un Parlamento con l'assetto attuale quando c'è un referendum che è ragionevole prevedere, avrà una grande maggioranza favorevole».

Zingaretti l'ha indicata come punto di riferimento delle forze progressiste. Renzi non è d'accordo, e lei?

«Ai tavoli del programma di governo ho a suo tempo indicato molti punti programmatici. Sento questo esecutivo molto consono alla mia visione riformatrice del Paese. Il fatto che si sia apprezzamento da parte del M5S, del Pd e delle altre forze politiche per l'impegno che sta profondendo mi fa piacere. Il resto sono discorsi prematuri».

La lusinga il fatto che si possano creare gruppi in Parlamento a suo nome?

«Non lo vedo come un aiuto all'unità della maggioranza. Il mio giudizio è negativo e chiedo a tutti alla massima compattezza e coesione. Invito quindi tutti a confrontarsi all'interno delle singole forze politiche e dei gruppi parlamentari».

Perché il voto che ci sarà il 20 gennaio su Salvini e la nave Gregoretti è diverso da quello su Salvini-ministro e la nave Diciotti?

«Mi pronuncerò a tempo debito, consulterò le carte e poi parlerò. Per ora si è espressa la Segreteria Generale di palazzo Chigi che ha dato atto che è stato un tema mai stato dibattuto nel consiglio dei ministri che si è svolto nei giorni della Gregoretti. Non era all'ordine del giorno e non è stato dibattuto nelle varie ed eventuali».

Parliamo della promessa che un anno fa lei ha fatto di una legge per dare poteri speciali a Roma.

«Torneremo presto ad affrontare il tema con i partiti della maggioranza. Rimango dell'idea che una capitale come Roma non possa avere uno statuto ordinario».

E la legge sull'autonomia?

«Il ministro Boccia ha elaborato un progetto che ha presentato anche alle regioni. Questo sarà uno dei temi sui quali discuteremo a gennaio con le forze di maggioranza».

