«Norma anacronistica e inadeguata Ora si interviene assieme ai genitori»

«Una normativa superata da anni, un decreto anacronistico che non veniva più applicato perché superato da patto con le famiglie, percorsi pedagogici e interventi educativi». Federica Silvoni, dirigente scolastico padovano alla guida di due istituti comprensivi con 3.600 studenti, considera un atto doveroso l'emendamento approvato alla Camera per abrogare il regio decreto del 1928 che prevedeva note sul registro, sospensioni ed espulsioni anche per i bambini delle elementari. I due comprensivi nei Comuni di Albignasego e Montegrotto Terme...