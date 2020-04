LE REAZIONI

VENEZIA Il Nordest questa volta ha puntato sul cavallo vincente. Dopo le divisioni del passato, con Carlo Bonomi infatti si sono schierate fin dalla prima ora Assindustria Venetocentro (cioè gli industriali di Padova e Treviso), Venezia-Rovigo e Confindustria Alto Adriatico (che accomuna Pordenone, Trieste e Gorizia). A febbraio anche Vicenza ha scelto di appoggiare il presidente di Assolombarda. E ieri in consiglio generale solo Verona e Udine hanno votato per Licia Mattioli che ha raccolto 60 consensi contro i 123 di Bonomi.

«La larga maggioranza dei voti raccolti da Bonomi segna la volontà da parte del sistema - Veneto compreso - di raggiungere un'unità oggi ancora più indispensabile - commenta soddisfatto il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro -. È necessario fare squadra per affrontare un momento estremamente difficile. Sono certo che anche il presidente designato lavorerà da subito in questa direzione». «Bonomi è l'imprenditore che abbiamo sostenuto e che volevamo dalla prima ora - avverte Maria Cristina Piovesana, leader di Assindustria Venetocentro - in virtù di un percorso di condivisione di iniziative e progetti all'interno di quel nuovo triangolo industriale disegnato nella nostra assemblea costitutiva nel giugno 2018. Avrà il compito sfidante di un programma per il futuro della nostra Confederazione che interpreti la volontà di cambiamento, consapevoli della sfida che le nostre imprese e il Paese dovranno affrontare nei prossimi 4 anni».

«Ringrazio Licia Mattioli perché si è candidata a rappresentare il nostro mondo - osserva Vincenzo Marinese, presidente di Venezia e Rovigo - oggi Bonomi ha davanti due sfide che sono convinto vinceremo. Una nel brevissimo, collaborare con Boccia per sedare il malato, cioè la nostra economia. E una a più lungo termine per proiettare in azioni concrete un rilancio di ampio respiro. Perché già oggi dobbiamo pensare alla Fase 1, 2, 3 e 4, cercando di cambiare questo Paese, eliminando le ruggini della burocrazia e mettendo in campo una vera politica industriale: se un imprenditore tedesco avesse la metà dei problemi che ha un imprenditore italiano dopo 5 giorni sarebbe ricoverato per depressione, e noi nonostante tutto siamo il secondo Paese manifatturiero europeo. Ma non si può più vivere di decretini che ci fanno restare nell'incertezza».

«Questa designazione mi fa felice perché contribuisce all'unità di Confindustria - commenta Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico - Boccia è stato bravo, con Bonomi faremo un salto di qualità che ci permetterà anche di superare l'attuale clima anti impresa. Ma dobbiamo anche ricostruire un rapporto col Paese, impegnarci in tutti i settori della vita pubblica per aiutare l'Italia a svoltare come abbiamo fatto dopo la guerra». E il Nordest? «Si è ritrovato compatto e questo potrebbe portarci a qualche incarico di peso - risponde Agrusti pensando forse anche a un Giuseppe Bono (Fincantieri) tra le prime file della nuova Confindustria -. Ma quando insieme abbiamo appoggiato Bonomi non l'abbiamo fatto per le poltrone ma per affermare nuove competenze».

