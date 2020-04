LA GIORNATA

VENEZIA I bollettini continuano nella loro discesa, non velocissima, ma costante. Nella giornata in cui si solleva il polverone per la proposta del governatore campano Vincenzo De Luca di chiudere le frontiere a chi arriva dalle regioni del nord maggiormente colpite dall'epidemia, per la prima volta in Lombardia si sono registrati meno di 200 morti, per la precisione 199, e il totale delle vittime raggiunge quota 12.050. Più della metà dei deceduti di tutta Italia che ieri, nell'unica rilevazione giornaliera alle 8 del mattino, erano 23.227. Di questi, 23 sono state le vittime in 24 ore in Veneto e 2 in Friuli Venezia Giulia. Fatte le somme il totale dei morti da coronavirus in Veneto è di 1.059, una cifra che comprende i decessi in ospedale e quelli sul territorio, mentre i morti friulani hanno raggiunto la soglia dei 222. Rallenta anche la curva di crescita dei contagiati che in Veneto ieri erano 15.692, 318 in più rispetto alla rilevazione di 24 ore prima. Nel bollettino diramato dalla Regione Veneto ancora 10.444 positivi, ma anche 4189 guariti, 459 in più rispetto al giorno precedente. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.287 (meno 72) e 190 (meno 7) quelli accolti in terapia intensiva.

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono invece 2.731, con un incremento di 56 unità rispetto al giorno prima. I totalmente guariti sono 893, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 213. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (111), seguono Udine (65), Pordenone (43) e Gorizia (3).

L'INCREMENTO

Va detto, però, che se da una parte in Lombardia cala il numero dei decessi continua a preoccupare l'incremento dei malati rispetto alla giornata precedente. In questa regione si concentra infatti il 94% dei nuovi contagi registrati in tutta Italia che ieri erano complessivamente 107mila. Un dato che comunque varia anche sulla base di quanti tamponi vengono effettuati. E su questo fronte abbiamo il Veneto in prima linea che con i suoi 247mila tamponi già eseguiti è secondo alla sola Lombardia che è a quota 255mila.

Sempre a livello nazionale si registrano poi 25.007 ricoverati, 2.733 in terapia intensiva e 80.031 persone in isolamento domiciliare. Nella triste classifica dei decessi al record lombardo seguono i numeri dell'Emilia Romagna (2965), del Piemonte (2252) e infine quarto il Veneto. All'opposto troviamo il Molise a contagio zero, due nuovi positivi in Basilicata e sette in Umbria.

TEST SIEROLOGICI

Nel frattempo in Veneto (dove la Regione ha già avviato un proprio progetto con le università di Padova e Verona), Lombardia, Toscana e Emilia Romagna sono cominciati i test sierologici. Sono quegli accertamenti che rilevano nel sangue venoso periferico la presenza di anticorpi, ossia delle immunoglobuline, che segnalano che l'infezione è avvenuta da oltre un mese. L'obiettivo è riuscire a mappare entro fine aprile un campione tra i 150 e i 200mila cittadini (tra i 6 e i 90 anni) per vedere qual è la percentuale della popolazione immune al virus. Ci sono molte aspettative su questo fronte perché questi test potrebbero rappresentare un lasciapassare per accedere alla fase 2 e muoversi in libertà.

Intanto sono almeno sei i test diagnostici, tanti quanti sono le aziende già in grado di fornirli o che si stanno preparando a farlo. Si tratta dei protagonisti della gara per l'acquisto di kit di reagenti e prodotti per eseguire 150.000 test sierologici finalizzati a un'indagine campione sulla diffusione dell'infezione. Il bando, pubblicato sul sito del ministero della Salute e su quello della Protezione civile, suscita qualche perplessità nel mondo scientifico. Una procedura, quella del bando di gara, che lascia «perplesso» il virologo Giorgio Palù, dell'Università di Padova. È un bando «che non avevo mai visto per altri test diagnostici». I test per il virus Hiv responsabile dell'Aids, per esempio, sono stati validati a livello europeo, «ma non si è fatto un bando».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA