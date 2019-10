«Nordest, nelle aziende troppa omertà nessuno era disponibile a collaborare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ciò che più preoccupa il procuratore capo antimafia di Venezia, Bruno Cherchi, è «la cortina di omertà» che si respira in Veneto e che adesso emerge prepotente. Procuratore Cherchi, perché questo silenzio degli imprenditori?«Pensiamo possa derivare da un'errata valutazione della situazione da parte di questi imprenditori. C'è una sottovalutazione culturale nel pensare di poter trattare a pari rapporti con criminali».In che senso?«Pensavano all'inizio di poter gestire in prima persona questo tipo di rapporti non rendendosi conto che...