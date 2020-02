NORDEST IN PRIMA LINEA

VENEZIA Le imprese del Nordest sono in allerta: l'emergenza coronavirus ha limitato fortemente le trasferte non solo nelle zone a rischio dell'Asia, ma ora si dovrà fare i conti con l'isolamento di interi paesi in Veneto e Lombardia e c'è chi teme in una frenata brutale dell'economia con tutte le conseguenze su conti privati e pubblici. I sindacati veneti avvertono: «Solo tutti insieme possiamo superare le difficoltà attuali. Ringraziamo i lavoratori pubblici, e in particolare quelli della sanità, che stanno sopportando sacrifici e preoccupazioni inedite per il nostro Paese».

«Insieme e in coordinamento con tutte le associazioni territoriali, stiamo monitorando con attenzione la situazione che sta evolvendo di ora in ora. La sicurezza dei nostri dipendenti e collaboratori è un valore che consideriamo prioritario. Per questo ci atterremo con scrupolo alle indicazioni e ai protocolli - avverte Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto e leader del gruppo multinazionale di Campodarsego (Padova) -. Saremo in prima linea nel gestire l'emergenza qualora dovesse verificarsi. Con senso di responsabilità e senza diffondere panico. Da tempo come gruppo abbiamo sospeso i viaggi all'estero nelle zone a rischio. La nostra fabbrica in Cina a Qingdao, circa 200 addetti, ha ripreso la sua attività al 90%, nel Paese hanno attuato misure molto restrittive. E la lotta al virus sta dando frutti». «Gli interventi fatti in Cina sono stati esemplari e mi auguro che anche in Italia si possano attuare in caso di necessità misure simili - commenta Matteo Zoppas, consigliere e top manager della San Benedetto di Scorzè, un migliaio di addetti nel Veneziano - nel nostro gruppo abbiamo posto in essere precauzioni ulteriori rispetto a quelle che già garantiscono in maniera assoluta i nostri prodotti: viene selezionato attentamente chi entra ed esce dallo stabilimento di Scorzè, evitati i viaggi, in azienda utilizziamo aerosol e detergenti». Il gruppo Generali ha invitato i suoi dipendenti del polo di Mogliano per tutta la prossima settimana di lavorare da casa, utilizzando la formula dello smart work.

PIL IN FRENATA

Il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese: «Le aziende sono molto preoccupate. Sul versante sanitario stiamo affrontando l'emergenza virus in maniera positiva grazie alla Regione. Mi preoccupano però anche le ricadute socioeconomiche. Alcuni paesi in Veneto come in Lombardia vengono posti in quarantena e anche le aziende rischiano di fare la stessa fine - dice Marinese -. Ci sono negozi chiusi e dipendenti che non vanno lavorare, ma le banche noi le dobbiamo pagare, le tasse pure come i fornitori. C'è quindi il rischio di un calo deciso del Pil. Per affrontarlo serve una manovra shock da far approvare all'Europa che passa dalla possibile dichiarazione di stato di calamità alla postergazione del pagamento di mutui e tasse per le aziende colpite direttamente o indirettamente. Poi di dovrà congelare il rating e avviare un'azione straordinaria per garantire il reddito dei lavoratori».

