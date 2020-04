IL BOLLETTINO

VENEZIA C'è l'Italia, dove la curva del contagio continua a stazionare, come se si fosse sì raggiunta una vetta ma fosse una sorta di altopiano, senza alcuna apparente discesa. E poi c'è il Veneto, dove le curve dei ricoverati in ospedale continuano a calare e calano anche i posti letti occupati in Rianimazione, mentre a crescere sono i dimessi, la gente che finalmente se ne torna a casa.

Fotografie differenti dall'emergenza sanitaria, con Regioni ancora in pieno affanno, come il Piemonte che con quasi 18mila contagi e 2mila morti, scala la triste classifica del coronavirus tra le regioni italiane, e altre, come appunto il Veneto, che pur non abbassando la guardia e, anzi, raddoppiando a due metri il distanziamento sociale, cominciano a vedere la luce. Certo, l'emergenza non è finita, ma i numeri danno situazioni completamente diverse.

ITALIA

L'epidemia di Covid-19 in Italia continua a stazionare su un altopiano, in alcuni casi ormai da più di tre settimane: sono gli indici di una situazione che il fisico Federico Ricci Tersenghi, dell'Università Sapienza di Roma, giudica «abbastanza invariata». Il numero dei malati è aumentato di 675 in 24 ore contro l'aumento di 1.363 del giorno precedente: un dato solo in apparenza positivo, ma «poco significativo perché sono dati che seguono l'andamento dei tamponi, che nei giorni di Pasqua probabilmente non sono stati fatti o si sono ridotti». È aumentato anche il numero dei decessi, con 602 in più, mentre restano i dati positivi dell'aumento dei guariti, con 1.695 più di lunedì, e della riduzione dei ricoveri nelle unità di terapia intensiva: segnali di un allentamento della pressione sul Servizio sanitario nazionale. Si osserva una decrescita in Lombardia, anche se i casi della regione finora più colpita dall'epidemia rappresentano ormai meno del 50% dei casi complessivi. Si nota un leggero calo anche in Emilia Romagna e nelle Marche.

VENETO

Dopo aver diffuso il bollettino serale, ieri la Regione si è premurata di precisare che alcuni dati, in particolare quelli dei decessi - 930 dall'inizio dell'emergenza compresi i morti nelle case di riposo - non sono relativi alle ultime 24 ore, ma dipendono da un ritardo nel caricamento sulla piattaforma a causa dei due giorni festivi, Pasqua e Pasquetta. In sintesi: i 25 morti in più negli ospedali (31 se si considerano anche le case di riposo) rispetto a lunedì, in realtà non sono delle ultime ventiquattr'ore, ma anche dei giorni precedenti. La curva continua a registrare un calo dei ricoveri, anche in terapia intensiva (-22), dove i posti letto occupati a ieri sera erano appena 218, poco più di quarto della capienza complessiva.

«La curva - ha detto il governatore Luca Zaia - ha preso una direzione precisa, per il decimo giorno consecutivo i pazienti guariti e dimessi superano i ricoverati, ma non possiamo abbassare la guardia, il virus può tornare».

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.520, con un incremento di 38 unità rispetto a lunedì. I totalmente guariti sono 627, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 788. Sono quattro i decessi in più rispetto alla comunicazione di lunedì, che portano a 206 il numero complessivo di morti da Covid-19.

Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 106; seguono Udine (59), Pordenone (38) e Gorizia (3).

Alda Vanzan

