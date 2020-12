IMPRESE

MESTRE Le Pmi italiane hanno visto crollare il fatturato di 420 miliardi (-13,5%) nel 2020, a causa della crisi del Covid mentre soltanto nei primi sei mesi dell'anno, il fatturato dei colossi digitali presenti in Italia è salito del 17%.

Per le piccole e medie imprese del Nordest la perdita del giro d'affari ammonta a 66 miliardi di euro di cui 45 in capo alle imprese venete, 11 al sistema economico del Trentino Alto-Adige, 10 a quello del Friuli Venezia-Giulia. Lo rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre.

«Al netto delle misure a sostegno della liquidità e agli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali denuncia il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - il Governo ha stanziato circa 4 miliardi di aiuti diretti alle imprese nordestine colpite dalla pandemia, con un tasso di copertura pari al 6%. Un impatto modestissimo, sebbene in termini assoluti l'importo delle misure messe in campo abbia la dimensione di una Finanziaria».

«Va comunque precisato aggiunge il segretario della Cgia, Renato Mason - che alle Pmi che hanno subito i contraccolpi più massicci, ovvero quelle che hanno dovuto chiudere per decreto, i ristori hanno coperto mediamente il 25% del calo del fatturato. Le misure di sostegno al reddito approvate dal Governo Conte, infatti, sono andate in larghissima parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33% rispetto al 2019. Ma anche per queste realtà gli aiuti sono stati insufficienti».

FILIERE IN AFFANNO

Escludendo alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie e tutte le attività che ruotano attorno al turismo, il settore nettamente più penalizzato, la Cgia indica le seguenti filiere come le più colpite (e che rischiano di esserlo anche nel 2021): trasporto persone; eventi; ambulanti; sport, tempo libero, intrattenimento, discoteche, parchi divertimento e tematici; attività culturali e spettacolo; commercio al dettaglio (in particolare abbigliamento, calzature, libri, cartolerie); agenti di commercio.

CITTA' D'ARTE

Con il decreto Agosto il ministero dei Beni Culturali ha individuato 29 capoluoghi di provincia o città metropolitana che nel 2020 hanno subito un crollo verticale delle presenze turistiche straniere. Tra queste, Venezia, Verona, Bolzano e Padova. Ebbene, se il turismo è la prima industria del Paese - domanda la Cgia - ed è anche il settore più penalizzato dal Covid, perché mai dalle bozze del Recovery Plan si evince che il Governo Conte investirà solo 3,1 miliardi dei 209 messi a disposizione da Bruxelles?

LA LOGICA DEI RIMBORSI

Alle attività chiuse per decreto non sono più sufficienti dei semplici ristori - osserva in chiusura il report della Cgia di Mestre - ma è necessario uno stanziamento che compensi quasi totalmente sia i mancati incassi sia le spese correnti. Lo stesso trattamento va riservato a quei comparti che seppur in attività è come se non lo fossero, come il trasporto pubblico locale non di linea (bus operator, autonoleggio con conducente e taxi) o anche le imprese artigianali e commerciali ubicate nelle città d'arte.

P.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA