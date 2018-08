Nordest, ecco pioggia e vento ma a Ferragosto tornerà bello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLERTA METEOIl maltempo atteso sulle regioni del Nord ha già fatto il suo ingresso in Veneto e in Friuli Venezia-Giulia, con temporali violenti, fulmini e forte vento che da ieri pomeriggio spazzano la regione. Un primo acquazzone ha colpito Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est, colpendo Padova, con raffiche fortissime, poi Venezia e il suo entroterra. Bufera improvvisa in Friuli, con raffiche potentissime soprattutto sulla pedemontana. A Lendinara, l'insegna del supermercato Famila è stata piegata dal...