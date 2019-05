Nord in pressing su Salvini e il piano di un Pdl 2.0 che si allei con la Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Da un lato Giorgia Meloni e Giovanni Toti lavorano per costruire una maggioranza alternativa, dall'altra i big della Lega premono per tornare a guardare al centrodestra, per un governo non più guidato da Giuseppe Conte e soprattutto senza i ricatti del Movimento 5Stelle: Matteo Salvini è accerchiato, spinto soprattutto dai governatori del Nord a rompere subito l'asse con i pentastellati per arrivare a nuove elezioni. Ma il vicepremier del partito di via Bellerio fino a questo momento ha respinto ogni tipo di pressing. E non...