Non vuole lo sfratto fa esplodere la casa: muore la mamma

LA VICENDANAPOLI «Noi di qua non ce ne andiamo! E se ci cacciano, allora faccio saltare tutto in aria!». Lo andava ripetendo da giorni, Antonio Cavalieri: allo sfratto esecutivo, già deciso da un giudice, opponeva una minaccia terrificante. E ieri mattina, intorno alle 11,30, ha mantenuto la promessa. Dopo aver ricevuto l'ennesima visita dell'ufficiale giudiziario - che pure aveva concesso una proroga di due settimane all'uscita forzata dall'appartamentino al quarto piano di via Don Minzoni - ha cosparso di alcol il pavimento della cucina...