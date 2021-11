Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Ricorda l'avvocato Tina Lagostena Bassi? Ha lavorato dieci anni per eliminare la legge sul delitto d'onore. Quella legge non c'è più, ma di fatto il delitto d'onore esiste ancora in Italia. E l'onore è l'obbedienza al maschio». Non bastano le denunce per la scrittrice Barbara Alberti, è il sistema che va cambiato, la mentalità, e soprattutto la risposta femminile.Perché gli uomini continuano a uccidere le donne?«Perché non vogliono...