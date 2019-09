«Non voglio litigare guardo ai fatti, non farò sconti a Boccia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ma è un esercizio che gli costa fatica. Il 29 giugno, circa due mesi fa, il neoministro Boccia, che dovrà gestire la questione dell'autonomia, diceva: «Lombardia e Veneto tentano di smontare il Paese: evitiamo che si compia lo scempio finale».Auguri, Governatore Zaia...«Ma no, sono io che faccio gli auguri a Boccia. Guardo i fatti, non cerco la rissa ma non faccio sconti, come non ne ho mai fatti a nessuno. Il tema dell'autonomia regionale differenziata resta per me la priorità, nel rispetto del voto dei...