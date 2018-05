«Non tutelano né ascoltano il voto popolare» il capo dello Stato mette in mora i populisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Sconcertato è poco, furioso è troppo. Sicuramente amareggiato e deluso. Chi ha parlato con Sergio Mattarella è rimasto sorpreso dall'umore del Presidente, tale e quale al temporale che nel pomeriggio si è abbattuto sulla Capitale. Per il no immediato di Matteo Salvini e Luigi Di Maio a quel governo «neutrale», a scadenza certa e fissata (dicembre), volto a difendere soltanto «gli interessi dei cittadini», dopo ben 64 giorni di melina e di un teatrino fatto di veti, abbozzi di trattativa, naufragi e ripicche. E per il...