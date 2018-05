Non trova l'abbonamento giusto, disabile multato sul bus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Quando il controllore gli ha chiesto l'abbonamento del bus, lui ha preso quello sbagliato. Colto alla sprovvista, con difficoltà cognitive che lo attanagliano fin dalla nascita: non riesce, tra l'altro, a leggere velocemente, come tutti gli altri. E non è riuscito a leggere correttamente il mese riportato su uno dei tanti talloncini che aveva in tasca.Una svista in apparenza banale, costata però una multa a un ragazzo disabile, originario del Marocco che tutte le mattine prende la corriera a Ponso per andare a scuola a Este,...