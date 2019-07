«Non starei tranquillo fossi un 5Stelle perché pure loro se si sveglia una toga...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Altro che rubli, le nostre casse, come si sa, piangono. Altrimenti non avremmo licenziato 64 persone. Mi sembra, poi, che ancora stiano cercando, senza fortuna, i soldi in Lussemburgo. Dunque possono cercare anche questi. Tanto non c'è nulla e siamo davvero tranquilli». Insomma, fa capire Giulio Centemero, 40 anni, deputato e soprattutto tesoriere della Lega dal 2014, da quando comanda Matteo Salvini, il caso Russia non esiste. «Si tratta di una fake news: basta scaricare i nostri bilanci dal sito», ripete dopo averlo scritto anche in un...