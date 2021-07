Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaSignifica che la Marittima, oltre ad essere operativamente uno degli hub più importanti d'Europa, ha un'immagine che altri porti al mondo non hanno, semplicemente perché non sono a Venezia. Per questo si dovrebbe essere ottimisti?«No, ottimisti no, ma fiduciosi sì, con grande senso di responsabilità e del valore del lavoro, sapendo che non sarà facile. Qui in Autorità ho trovato un gruppo molto preparato e...