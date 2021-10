Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Non sono un No vax, ma non trovo giusto che il diritto al lavoro sia subordinato alla certificazione. Il lavoro è un diritto e io ne faccio una questione di principio». Come? «Pagando loro i tamponi, anche ai dipendenti vaccinati così se vorranno potranno sentirsi più sicuri». Loris Tiso, 51 anni, guida l'azienda Stylplex (attiva da 40 anni nel campo della lavorazione del plexiglass) ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, nel...