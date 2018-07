«Non sono un buon padre» Scompare con un fucile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PAURABELLUNO Lo arrestano, lui va in crisi e scappa: «La faccio finita, scusate non sono un buon padre». Questo il biglietto lasciato ai famigliari nella sua casa di Tombolo (Padova) da Attilio Beghetto. L'uomo, 47 anni, ha fatto perdere le proprio tracce nella notte tra giovedì e venerdì, mentre era in regime di arresti domiciliari, a seguito delle manette scattate per detenzione di droga leggera. Si cerca nei boschi del comune di Seren del Grappa, in Val di Seren, dove è stata ritrovata la sua auto: è una lotta contro il tempo. Il...