«Non sono Belzebù, io rispetto tutti gli attacchi fanno parte del gioco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il gioco politico è il gioco politico. E «gli attacchi fanno parte del gioco». Marcello Foa mostra di non preoccuparsi troppo per l'appuntamento cruciale di mercoledì in Vigilanza Rai. Quello che deciderà la sua sorte. Potrebbe uscire vincitore da questa partita - ma «io non ho chiesto nulla, non sono uno che briga, non ho mai frequentato un Palazzo» - oppure rimanere bloccato nel suo cammino verso la poltrona più alta del Cda di Viale Mazzini di cui è appena diventato membro. «Io per adesso sto ancora qui in Grecia - racconta dalla...