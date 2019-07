Non solo alta velocità con 4 binari vantaggi anche per i pendolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DOCUMENTIVENEZIA Nella sua relazione, pubblicata ieri dal ministero delle Infrastrutture, l'avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello riepiloga lo stato di avanzamento degli interventi che costituiscono la Verona-Padova: 1) per il lotto Verona-Bivio Vicenza, con delibera pubblicata un anno fa il Cipe ha approvato il progetto definitivo (escluso il nodo di Verona), fissando un limite di spesa di 2.713 milioni e autorizzando l'avvio alla realizzazione del 1° lotto costruttivo di importo pari a 984 milioni; 2) per il nodo di Verona Est è in...