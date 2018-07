«Non rompiamo con le imprese» La mediazione di Conte e Giorgetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Lo scontro tra Luigi Di Maio e Confindustria non è finito lì, con le critiche al decreto dignità del direttore generale Marcella Panucci e la furiosa reazione di Luigi Di Maio. Nel pomeriggio da viale dell'Astronomia è partita qualche telefonata, destinazione palazzo Chigi, per provare a riannodare il filo del confronto. E, prima il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, poi il premier Giuseppe Conte, hanno fatto capire allo stato maggiore confindustriale che il governo non intende andare alla guerra.La posizione...